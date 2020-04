Tchad - Covid-19 : à Bongor, un important don au comité provincial de veille

Le comité provincial de veille et de sécurité sanitaire du Mayo Kebbi Est a réceptionné mercredi à Bongor, un important don de l'entreprise Coton Tchad SN. La contribution en nature vise à appuyer les efforts de lutte face à la pandémie de Covid-19.



La cérémonie s'est déroulée dans la cour du gouvernorat de Bongor, en présence du secrétaire général de la province, Ahmat Mahamat Tolli et des membres du comité de veille.



Le don est composé de 125 sceaux, 125 cartons de savon, 125 gants latex, 250 cartons de pâtes alimentaires, 125 bidons d'huile, et 1000 litres de gasoil. Il est évalué à 6,8 millions Francs CFA.



"Notre pays traverse une crise sanitaire d'une gravité remarquable. Face à cette situation, la Coton Tchad SN reste très sensible", a déclaré Djeténé Jacob, représentant du directeur général de la Coton Tchad SN, Jacky Rivière.



Djeténé Jacob a estimé que ce don est modeste par rapport aux besoins mais a souligné qu'il pourra apporter un soutien dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.



Le secrétaire général de la province, Ahmat Mahamat Tolli, a adressé ses remerciements à la Coton Tchad SN qui est "un partenaire incontournable aux côtés du gouvernement".



"Nous avons trois sites de confinement, le site de Bongor, le site de Fianga et le site de Kabbia. Ce don vient nous renforcer et améliorer les conditions alimentaires de nos concitoyens mis en quarantaine", a indiqué Ahmat Mahamat Tolli. Il a assuré que ce don sera utilisé rationnellement.



Ces derniers jours, la Coton Tchad SN a également offert des dons similaires dans six autres provinces où elle opère. La contribution globale de cette entreprise aux provinces est évaluée à plus de 50 millions de Francs CFA.



A N'Djamena, un lot de matériel destiné à appuyer la lutte contre le Covid-19 a été remis à la cellule de veille et de sécurité sanitaire lors d'une cérémonie à la Présidence.