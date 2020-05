Tchad - Covid-19 : à Goz Beida, des jeunes sensibilisent plus de 12.000 citoyens en un mois

Une rencontre d'évaluation sur les activités de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 a eu lieu mercredi à Goz Beida, entre la délégation sanitaire provinciale de Sila, l'ONG Concern Worldwide et l'Union des artistes de Sila.



Le président de l'Union des artistes de Sila, Soumaine Ahmat, a présenté le bilan des activités menées. Il a expliqué que durant un mois, 12.762 personnes ont été touchées par les opérations de sensibilisation, dans 2565 ménages.



Il s'agit notamment de 3782 femmes, 2219 hommes et 6751 enfants de cinq ans et plus.



Le nombre de personnes touchées représente 27% de la population de la commune de Goz Beida. Celle-ci est estimée à 47.754 personnes.



Le délégué sanitaire provinciale de Sila, Dr. Abinon DJelamde, a salué la forte mobilisation des jeunes et l'engagement total de l'ONG Concern Worldwide pour la mise en place de ce plan de riposte contre la pandémie.



Il a indiqué que la province n'a jusqu'à présent pas enregistré de cas de Covid-19, preuve que l'activité de sensibilisation va dans le bon sens.



Abakar Hassab, assistant agro-forestier et environnement de l'ONG Concern Worldwide, s'est réjouit des efforts fournis par la délégation sanitaire et l'Union des artistes. Il a exhorté à plus d'unité et de courage pour traverser cette période difficile que connait le monde entier.



Abakar Hassab a également assuré de l'appui de l'ONG pour aider la population.