Tchad - Covid-19 : à Kélo, des secouristes prêts pour une vaste sensibilisation

La pandémie du COVID-19 met à l'épreuve toutes les provinces pour la mise en oeuvre des mesures de prévention. L'hôpital central de Kélo a abrité samedi une formation de secouristes sur le coronavirus, afin de mieux s'imprégner des symptômes de la maladie et des mesures barrières.



Apres une définition succincte par le médecin Valentino Ngaradoumadji, celui-ci a expliqué aux secouristes de la Croix Rouge départementale de la Tandjilé Ouest les symptômes du coronavirus qui ressemblent à ceux de la grippe.



Il a évoqué la fièvre, la toux, le mal de gorge, les maux de têtes, la fatigue, les courbatures, les atteintes pulmonaires (dyspnée voir détresse respiratoire), mais aussi le vomissement ou la diarrhée.



S'agissant des mesures de prévention, le médecin Valentino Ngaradoumadji a précisé qu'il faut se laver soigneusement les mains avant de préparer les repas, avant de manger, après s'être mouché, après avoir toussé ou éternué, chaque fois qu'on a les mains sales, et après chaque geste.



D'autres conseils ont également été prodigués : se désinfecter régulièrement les mains avec des solutions Hydro-alcooliques, tousser et éternuer dans un mouchoir à usage unique ou dans le creux du coude, porter les masques (cache-nez), éviter les salutations de main à main et éviter les attroupements.



La formation a été suivie par une démonstration en images d'exemples d'endroits à éviter, tels que le transport en commun, l'attroupement, les débits de boissons, les salons de coiffure, les restaurants, les lieux publics de sport ou encore les embrassades.



A l'issue de la formation, les secouristes se sont dits prêts à entamer la phase de sensibilisation dans les quatre arrondissements de Kélo, et dans les sous-préfectures, cantons, villages et phériques.