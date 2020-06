Tchad - Covid-19 : à Mongo, des citoyens demandent le déplacement du site d'isolement

"Les personnes qui ont orienté le site de confinement en plein cimetière ont-il eu l’idée qu’un malade de Covid-19 est synonyme de mort ?", se demande Mahamat Sanoussi Nawar.



Il évoque des démarches faites par les jeunes de l'association auprès des chefs de quartiers et du maire de la commune urbaine de Mongo. Celles-ci sont restées sans suite.



Après une descente sur le site, l’AJEG a interpellé le Conseil des affaires islamiques du Guéra sur la préoccupation. Le Conseil islamique à son tour, a visité le site et s'est adressé aux autorités concernées.



L’AJEG rappelle au gouverneur de la province, au délégué sanitaire et au maire de la commune urbaine de Mongo que la situation épidémiologique de l’heure due à la Covid-19 est inquiétante dans la province du Guéra. Elle est la deuxième province la plus touchée par la pandémie après N’Djamena avec 19 cas positifs.



L'association se dit indignée par cette situation et demande un déplacement du site le plus tôt possible.