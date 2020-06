Tchad - Covid-19 : à Mongo, des jeunes à pied d’œuvre contre le coronavirus

Le président du comité provincial des jeunes, Baïwa Mackaye Hatap, se dit déterminé à étendre la chaîne de sensibilisation pour pouvoir éradiquer l'ennemi commun qui est la C ovid-19. Baïwa Mackaye Hatap a toutefois exhorté la population à en faire bon usage et à respecter surtout les mesures barrières. " Nous sommes tous interpellés en cette ère de la pandémie de C ovid-19, c'est- à- dire faire preuve de solidarité, d'abnégation et de conscientisation afin de mettre en péril le Coronavirus", a-t-il martelé.



Le secrétaire général dudit comité, Ali Tidjani, a mis en garde contre le non-respect des mesures barrières qui est déplorable. Il a exhorté la population à prendre conscience de cette situation.



"Aujourd'hui, la province du Guéra est la deuxième la plus touchée au Tchad par le c oronavirus. Car on compte déjà 17 cas avérés positifs à ce jour ; et si seulement nous ne respectons pas les mesures barrières, nous risqueront de tomber dans un désastre. Donc face à cette situation la prise de conscience doit être l'apogée de tout le monde", a-t-il conclu.