Tchad - Covid-19 : à Mongo, du porte-à-porte pour le respect des règles

A Mongo, chef-lieu de la province du Guéra, les activités de sensibilisation contre la pandémie du Covid-19 s'intensifient à travers le milieu associatif.



C'est sur cet élan que l'association tchadienne pour le développement rural (ATDR) et le bureau amical des étudiants de l'école de formation professionnelle des sciences de la santé de Mongo (EFPSSM) ont organisé une séance de sensibilisation dénommée ''une semaine de sensibilisation'' dans la ville de Mongo.



L'objectif de cette opération est de passer de porte en porte afin d'expliquer à la population l'importance du respect des règles d'hygiène.



Le président de l'EFPSSM, Hissein Saleh Haroun, a indiqué que cette sensibilisation permet à la population de prendre conscience de l'importance du respect scrupuleux des mesures barrières.



Il a ajouté que cette mesure est salutaire et surtout bénéfique afin de bannir cette pandémie dans tout le Tchad.



Oumar Khamis, Président de l'ATDR, souligne pour sa part que cette pandémie est grave et contagieuse. Elle a besoin d'une attention particulière permettant à la population d'être à l'abri de toute maladie.



Pour lui, si le gouvernement a pris plusieurs décisions restrictives, c'est pour prévenir un choc qui pourrait avoir des conséquences désastreuses dans la société. "Ne dit-on pas que vaut mieux prévenir que guérir", rappelle-t-il.