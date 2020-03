Tchad - Covid-19 : à Mongo, la "sonnette d'alarme" face à des mesures non respectées

Une réunion de mobilisation dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus a été tenue mardi à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra. A l'issue de cette réunion, le comité provincial de la protection des enfants a remarqué que certaines mesures prises par le gouvernement telles que la fermeture des mosquées ainsi que les écoles coraniques ne sont pas respectées comme il le faut.



Le comité provincial de la protection des enfants tire la sonnette d'alarme face à cette situation.



Les participants à la réunion ont unanimement décidé de confier la tâche de "comité de veille" au comité provincial de la protection des enfants. Sa mission assignée est de suivre avec attention les mesures édictées par les plus hautes autorités du pays.



Le directeur général de la Gendarmerie nationale et coordonateur de la commission sécurité, Djontan Marcel Hoïnati, a demandé lundi à la population de N'Djamena et des provinces de respecter les mesures sécuritaires prises par les autorités pour faire face à la pandémie du COVID-19.