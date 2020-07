Tchad - Covid-19 : à Mongo, une sensibilisation sans relâche dans les établissements

Dans le cadre des activités de lutte contre le coronavirus au Tchad à travers la sensibilisation, la Coordination nationale pour l'application du bilinguisme au Tchad, section du Guéra, a fait une descente mercredi matin au Lycée la Persévérance de Mongo pour passer le message de la sensibilisation et remettre des masques de protection au corps enseignant ainsi qu'aux élèves.



Le représentant de la Coordination nationale pour l'application du bilinguisme au Tchad, section du Guéra, Djaram Ahmat Djaram, a signalé devant les élèves que si la maladie à coronavirus en train de faire une régression au Tchad, c'est grâce aux respect des mesures barrières par les uns et les autres et surtout la transmission des messages par les médias.



Il a demandé aux élèves de continuer à respecter les gestes barrières afin d'achever l'année en cours dans de très bonnes conditions.



Prenant la parole à son tour, le proviseur du Lycée la Persévérance, Sabre Hassan, a remercié les membres de ladite Coordination pour avoir pensé à l'établissement en cette période difficile.



Selon lui, cette visite vient à point nommé, car toutes les mesures ne sont pas encore levées et il est indéniable que si l'on néglige le respect des gestes barrières, la maladie peut rebondir. Il a enfin demandé à ses élèves de continuer avec le respect des mesures pour mieux affronter l'examen du Brevet d'enseignement fondamental (BEF).



"Notre seul souci est que la maladie ne rebondisse pas encore pour que l'année s'achève en beauté", a conclu le proviseur.