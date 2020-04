Tchad - Covid-19 : à Moulkou, chefs de cantons et villages sensibilisés

Le chef de canton Toura, sa majesté Abderahmane Mahamat Kalbassou sensibilise la population de sa localité sur la pandémie du coronavirus et les mesures prises par le gouvernement.



Il a tenu lundi une réunion d'urgence sur le COVID-19 à Moulkou, dans le département de Mayo Boneye, avec tous les chefs des villages et des quartiers de son canton.



Après avoir expliqué les manifestations de cette maladie et le danger qu'elle représente, il a rappelé aux chefs des villages et quartiers les mesures prises par le gouvernement et leur bienfondé afin de contrecarrer la propagation de cette pandémie.



"Cette maladie existe, elle est réelle et très dangereuse, alors respectons les mesures utiles afin de nous protéger et de protéger les autres", a-t-il dit.