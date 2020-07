Tchad - Covid-19 : à Moundou, des journalistes de trois provinces formés pour leur renforcement

Le formateur de presse au ministère de la Communication, par ailleurs formateur à cette session, Mbaïré Béssingar, a affirmé que le coronavirus est une maladie peu connue et pas maîtrisée. Selon lui, les professionnels de la santé et ceux des médias sont en première ligne. Les professionnels de la santé pour combattre la maladie et les professionnels des médias pour faire la sensibilisation des populations afin de les amener à changer de comportement et à adopter les mesures barrières qui constituent pour le moment la seule manière d’éviter la maladie.



Lançant officiellement la formation, le délégué provincial sanitaire du Logone Occidental, Docteur Djékaïnkoulayom Redmbayo Honoré, a encouragé les Hommes de médias à plus d’attention afin de bénéficier des connaissances qui les permettront d’être mieux outillés afin de mieux sensibiliser les populations contre la maladie à coronavirus.



Durant ces deux jours de formation, les journalistes des radios publiques et privées des deux Logones et de la Tandjilé, auront à échanger sur les différents genres journalistiques qui sont l'entretien, le reportage, la table ronde et la revue de presse. C’est une initiative du ministère de la Santé publique avec le soutien financier du Programme d’appui aux districts sanitaires du Tchad.