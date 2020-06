Tchad - Covid-19 : à Moundou, le gouverneur remet des dons de kits sanitaires aux églises

Le gouverneur de la province du Logone Occidental Dago Yacoub a fait ce samedi à Moundou, des dons de matériels pour la lutte contre la Covid-19 à l'Église catholique et à l'Entente des églises protestantes de Moundou.



Le don est notamment composé de cache-nez, kits de lavage des mains et savons.



À la cathédrale Sacré-Coeur de Moundou, le gouverneur a été accueilli par l'Evêque Monseigneur Joachim Kouraleyo Taroung et des fidèles venus pour la circonstance.



Le curé de la paroisse Sacré Coeur et vicaire général du diocèse de Moundou, l'Abbé Mbaïnada, a remercié le gouverneur pour son geste à l'Église catholique.



"C'est dans le malheur qu'on reconnait de vrais amis. Et votre geste en témoigne", a-t-il dit.



Le gouverneur Dago Yacoub a exhorté les chrétiens catholiques à prier pour que la pandémie de Covid-19 soit vaincue.



Réceptionnant le don, Monseigneur Joachim Kouraleyo Taroung a remercié le gouverneur pour son déplacement en ce moment difficile.



L'Église protestante a également bénéficié de ce don. La cérémonie de remise a eu lieu au centre de jeunesse des assemblées de Dieu de Moundou.



Dans son allocution, le gouverneur a demandé aux responsables de l'Église protestante de relayer les messages de sensibilisation dans leurs prières.



Le Pasteur Nedoumiang Salomon a déclaré qu'il croit en la force de la prière pour mettre fin au Covid-19.



À ce jour, la province du Logone Occidental a enregistré 13 cas de Covid-19 et quatre décès.