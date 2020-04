Tchad - Covid-19 : à Moundou, les citoyens "défient" les mesures barrières

Les mesures prises par les autorités nationales pour lutter contre la propagation du Covid-19 ne sont pas respectées par certaines personnes. Un tour dans la ville de Moundou, province du Logone Oriental, nous permet de le constater.



Aux abords de l'axe principal de la ville, les véhicules de transport en commun sont stationnés de part et d'autre, attendant les potentiels voyageurs.



Les chauffeurs des petites voitures, eux, respectent les mesures en limitant le nombre de passagers à trois. Ce qui a occasionné une hausse vertigineuse des coûts de transport.



De 10,000 Francs CFA le trajet Moundou-N'Djamena, le coût est monté à 30.000 Francs CFA.



Les chauffeurs des pick-up quant à eux ne respectent pas la décision. Ils font le plein de leur remorque, à tel point que les gens restent côte à côte et d'une manière très serrée.



Certains restaurants et charcuteries ouvrent et fonctionnent normalement et ce, sous le nez des autorités qui ne réagissent pas.



Des commerçants font semblant de fermer leurs boutiques mais sont assis juste à côté. Dès qu'un client arrive, ils ouvrent pour le servir.



Malgré l'instauration du couvre-feu, certains citoyens se promènent au-delà de 19 heures sans raison valable. Ils se font souvent bastonnés par les forces de l'ordre qui confisquent au passage leur moto.



Ces mesures ont été prises par les autorités afin d'éviter que cette maladie ne se propage dans le pays. Il serait judicieux de les respecter car il y va de la santé de tous.