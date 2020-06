Tchad - Covid-19 : à N'Djamena, le milieu associatif évalue son implication décisive

À travers un point de presse organisé ce 16 juin 2020 dans ses locaux au 5ème arrondissement de la ville de N’Djaména, la Coordination des Jeunes pour la Paix et le Développement au Tchad (CONAJEPDT) a présenté une évaluation de ses campagnes contre la Covid-19.



L’évaluation de sa campagne de sensibilisation sur les mesures barrières et la distribution des cache-nez dans les 10 arrondissements de la ville de N’Djaména sont entre autres les points inscrits à l’ordre du jour.



« Les 10 arrondissements de la ville de N’Djaména ont été ciblés pour la sensibilisation avec un lot de 20 000 cache-nez. La campagne s’est déroulée en 4 sorties reparties sur 10 jours », déclare Mahamat Oumar Ibrahim.



Pour le coordonnateur de la CONAJEPDT, Mahamat Oumar Ibrahim, la première force sociale de la jeunesse tchadienne a estimé indispensable de lancer une campagne de sensibilisation sur les mesures barrières accompagnées par une distribution gratuite de cache-nez aux concitoyens qui n’en disposent pas.



« La campagne de sensibilisation a été un franc succès avec plus de 15.000 cache-nez distribués et près de 14.000 personnes atteintes par la sensibilisation », souligne Mahamat Oumar Ibrahim.



L'association propose d’intensifier la sensibilisation pour réduire les risques susceptibles, ce qui découle des faits constatés. Il s’agit aujourd’hui d’une situation exceptionnelle qui demande une riposte holistique avec la disponibilité de toutes les forces vives afin d’éradiquer cette pandémie et permettre à notre pays de reprendre ses activités qui sont au ralenties, voire bloquées, conclut Mahamat Oumar Ibrahim.