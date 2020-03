Tchad - Covid-19 : à N'Djamena, les enfants de la rue ne sont pas oubliés

"Avant-hier on a pu laver nos habits. Hier aussi on nous a donné du savon, aujourd'hui aussi. On leur dit merci. Dans notre cœur, on a vraiment envie d'arrêter de consommer de la drogue, d'avoir un toit, d'être propres, même si le diable nous tourne autour", se réjouit un jeune qui vit dans la rue.



"Nous sommes heureux d'avoir reçu quelques conseils. Nous voulons que Dieu nous aide à revenir à une vie stable, avec un travail, pour être des personnes dignes", ajoute un autre jeune qui brandit son savon, sourire aux lèvres.