Tchad - Covid-19 : à N'Djamena, les jeunes patriotes sillonnent les marchés

La Fondation des jeunes patriotes pour le développement a organisé lundi une sensibilisation dans le 7ème arrondissement de N’Djamena, face à la pandémie de Covid-19.



Les membres de la Fondation ont distribué des affiches qui rappellent les mesures barrières essentielles. Ils se sont rendus au petit marché d'Amtoukoui où ils ont expliqué aux citoyens les dangers de la maladie.



Le maire 2ème adjoint du 7ème arrondissement, Mahamat Saleh Brahim, s'est félicité de l'action de la Fondation des jeunes patriotes pour le développement. Il a déploré l'ignorance de la population face à cette dangereuse maladie, et a appelé au respect des mesures du gouvernement.



Le président de la Fondation, Nour Chi Nourmi, a expliqué avoir répondu à l'appel du gouvernement pour renforcer la lutte contre cette pandémie qui prend de l'ampleur dans le monde.



Selon lui, les attroupements se poursuivent dans certains lieux et des mesures ne sont pas respectées par les citoyens, notamment les femmes dans les marchés. Nour Chi Nourmi a lancé un appel afin de "serrer la ceinture" pour faire face à la pandémie.



Am Zenab, une femme rencontrée au marché, se dit fière de cette action de sensibilisation sur les dangers de la pandémie. Elle a invité ses soeurs à se tenir debout et à faire preuve de solidarité en cette période difficile.