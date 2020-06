Tchad - Covid-19 : à Pala, la prière du vendredi dans le respect des mesures barrières

Les fidèles musulmans de Pala ont retrouvé les mosquées ce vendredi 26 juin 2020, et ce après avoir passé trois trois mois hors des lieux de cultes.



Dans la ville, la prière s'est déroulée sous la surveillance des forces de l'ordre. Chaque fidèle a eu accès à la mosquée uniquement lorsqu'il avait son propre tapis de prière et un cache-nez. Les consignes sanitaires ont été strictement appliquées : se laver les mains avec de l'eau et du savon placés à l'entrée de la grande mosquée.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest Adoum Forteye Amadou a prié en compagnie de plusieurs fidèles musulmans dans la grande mosquée de Pala.



Tous les fidèles qui n'avaient pas de tapis et les enfants n'ont pas eu accès à la mosquée. Ceci en respect des mesures barrières édictées par le gouvernement suite à la pandémie du coronavirus.



Beaucoup de ceux qui se sont retrouvés en dehors des lieux de cultes à Pala ont prié aux alentours.