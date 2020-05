Tchad - Covid-19 : à Pala, le comité provincial du Mayo Kebbi Ouest reçoit un appui

Le conseil provincial du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) du Mayo Kebbi Ouest a remis sa contribution ce mercredi matin à la cellule de veille et de sécurité sanitaire.



Cet appui est constitué d'une somme d'1 million de francs CFA, 10 sacs de riz de 25 kg, 8 cartons de savons et un carton d'eau de javel.



Selon le président du conseil provincial du MPS, Tao Hindabo, "le gouvernement à repéré le danger venir de loin vers notre pays. Il a instauré des mesures barrières que les populations utilisent avec légèreté."



C'est pourquoi dit-il, que le danger est au sein de la population. "Il est devenu rampant et fait des victimes chaque jour."



Tao Hindabo vante les mérites des forces de l'ordre qui sont en première ligne face aux illuminés de Boko Haram. Pour lui, c'est ce qui justifie ce don.



Le gouverneur du Mayo Kebbi Ouest, Adoum Forteye Amadou, a qui cette contribution a été confiée, indique que tout cela permettra de lutter contre le Covid-19 et contre l'insécurité.



La cérémonie a vu la présence de quelques militants du MPS et des membres de la cellule de veille et de sécurité sanitaire provinciale du Mayo Kebbi Ouest.