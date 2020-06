Tchad - Covid-19 : au Batha, la cellule provinciale en ordre de bataille

Évaluer la situation épidémiologique de la COVID-19 de la semaine du 24 mai au 02 juin et remettre des kits et produits au sous-comité provincial de sensibilisation, tel est l'objectif de cette rencontre.



S'agissant de la situation pandémique de la COVID-19 dans la province du Batha, M. Foksia Elie, coordinateur provincial de lutte contre le coronavirus affirme que, le Batha compte à ce jour trois cas testés positifs et 22 cas d'isolement. Raison pour laquelle il salue l'implication des autorités locales et des partenaires locaux pour leurs appuis à la coordination.



Pour Foksia Elie, le point à améliorer reste l'augmentation en nombre suffisant de thermoflash, le contrôle rigoureux sur les axes, et la collaboration de la population dans l'alerte de cas suspect.