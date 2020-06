Tchad - Covid-19 : au Borkou, des masques offerts aux responsables administratifs

Atteindre l'apogée d'une sensibilisation et d'une sécurité sanitaire, c'est aussi l'objectif visé par la comité provincial de veille et de sécurité sanitaire contre la Covid-19 du Borkou. C'est dans cette optique que le comité provincial a remis des masques aux responsables administratifs des circonscriptions départementales, aux chefs de services scolaires, sanitaires, et aux corps en treillis et communaux ce 16 juin 2020.



La province de Borkou a reçu au total 14 000 masques. Ces masques ont été remis respectivement aux quatre départements de la province notamment : le département de Borkou, de Borkou Yalla, de Kouba Olangua et d'Emi Koussi. Ont également bénéficié de ces masques, les chefs de services scolaires, sanitaires, les corps en treillis et communaux.



Le secrétaire général de la province de Borkou, par ailleurs président du comité de veille et de sécurité sanitaire contre la Covid 19, a relevé lors de cette rencontre que le gouvernement a consenti d'énormes efforts.



Le président du comité a ensuite instruit de sensibiliser la population tout en touchant les confins de la province.



Les responsables chargés de la distribution ont assuré au secrétaire général qu'ils distribueront ce lot de masques sans complaisance à qui de droit.