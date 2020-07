Tchad - Covid-19 : au Borkou, une vigilance accrue pour parer à toute propagation

Le comité provincial de veille et de sécurité sanitaire du Borkou s'est réuni mardi autour du gouverneur de la province du Borkou, le général Ahmat Kardayo Hissein, afin de ne pas baisser la garde dans les efforts de lutte.



La réunion a permis de faire le point sur le respect des mesures barrières contre la Covid-19 par les citoyens, en cette phase de levée partielle de certaines restrictions (marchés, lieux de culte, écoles, transport interurbain).



Prenant la parole, le délégué sanitaire provincial Dr. Saleh Koreï a rassuré le gouverneur de la province du Borkou que dans le domaine sanitaire, des efforts considérables sont faits. Des contrôles au niveau des barrières sont réalisés et d'autres dispositifs sont mis en place pour parer à toute éventualité.



Ahmat Kardayo Hissein, gouverneur de la province du Borkou, par ailleurs président du comité provincial de veille et de sécurité sanitaire, a indiqué que la lutte contre cette maladie à coronavirus est continuelle. "C'est dans cet élan que nous n'allons pas baisser la garde face aux éventualités afin de briser définitivement la chaîne de contagion du Covid-19", a-t-il dit.