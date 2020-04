Tchad - Covid-19 : au Guéra, les autorités font le point sur la stratégie provinciale

Des insuffisances ont été notifiées et méritent une attention particulière. Il s'agit du manque de synergie dans les activités de protection, les transports en commun qui ne respectent pas les normes actuelles, les vendeuses de fruits qui sont anarchiquement installées, la non maîtrise des cérémonies de deuil, les jeux et sports collectifs, ainsi que les marchés qui n'ont, jusqu'à présent, pas respecté les mesures prises par le gouvernement.



A l'issue de cette rencontre, quelques recommandations ont été proposées : la création d'un comité mixte des différents corps militaires pour assurer la surveillance, la maitrise des transports en commun, des jeux et sports collectifs, des marchés, et le renforcement des dispositifs de lavage des mains à chaque entrée et sortie de la ville.



Le délégué sanitaire a fait savoir que les deux familles mises en quarantaine ne présentent aucun signe de la maladie jusqu'à présent. "Mais la prise de conscience s'impose à tous", a-t-il ajouté.