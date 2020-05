Tchad - Covid-19 : au Hadjer Lamis, des instructions fermes aux préfets pour l'Aïd El-Fitr

Le gouverneur de la province du Hadjer Lamis a donné vendredi des instructions aux préfets départementaux à l'approche de la fête Aid Al-Fitr.



Dans un message n° 43, le gouverneur de la province de Hadjer Lamis, Dr. Haoua Outman Djamé, a instruit les préfets de quatre départements à savoir : Dagana, Haraze Albiar, Dababa et N'Goura, de l'interdiction formelle de toutes les visites familiales, la prière dans les mosquées, les présentations des voeux et les manifestations à caractère festives (danses folkloriques, jeux, etc).



Les déplacements inter-villages, les attroupements ainsi que le mouvement des enfants (Barkat Al Eid) sont également interdits.



Le gouverneur "attache du prix au respect strict de ce communiqué."



D'après elle, chaque préfet est prié de véhiculer le message à la population.