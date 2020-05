Tchad - Covid-19 : au Hadjer Lamis, la population appelée à une prise de conscience

Par ailleurs, les villes de Ngouri, bol et Mao ont chacune un cas suspect. Les analyses ont été envoyées à N'Djamena, a conclu le délégué.



Clôturant la réunion, le gouverneur Dr. Haoua Outman Djamé a exhorté les leaders religieux, les chefs traditionnels et les autorités à intensifier les caravanes de sensibilisation.



Selon elle, la population foule au pied les mesures prise par les hautes autorités. Elle appelle la population à une prise de conscience et de responsabilité car la maladie y est et elle endeuille chaque jour des familles. Il faut la prendre comme un ennemi et non de l'amusement, a précisé Dr. Haoua Outman Djamé.