Tchad - Covid-19 : au Hadjer Lamis, un plan d'action pour le comité provincial de lutte

A Massakory, le comité provincial d'action du Hadjer Lamis, en charge de la coordination de la lutte contre le Covid-19, s'est réuni mercredi pour la présentation de son plan d'action.



Le point focal du système d'information sur la sécurité alimentaire et d'alerte précoce a préalablement présenté son compte rendu de la réunion tenue le 19 mars 2020.



Ouvrant la réunion, le gouverneur de la province de Hadjer Lamis, Dr. Haoua Outman Djamé, a appelé chacun à apporter sa contribution pour l'adoption et la validation de ce plan d'action.



Ce plan d'action prend en compte plusieurs activités. Après la présentation du plan d'action, plusieurs questions ont été débattues, tandis que des propositions ont été faites en vue de l'adoption de ce plan.



Le Gouverneur Dr. Haoua Outman Djamé, a elle aussi apporté sa contribution avec des propositions et recommandations.



A l'unanimité, les membres du comité provincial d'action ont renvoyé l'adoption du plan d'action à la prochaine réunion.