Tchad - Covid-19 : au Sila, le milieu du football appuyé par un don de masques

La Fédération tchadienne de football a offert jeudi un don de masques destiné aux joueurs de la province de Sila.



La cérémonie de remise a eu lieu dans la grande salle de réunion de la délégation à l’enseignement et à la jeunesse de Sila.



Réceptionnant le don, le président de la ligue fédérale de football de Sila, Alkhali Hissein Kassar Moustapha, a déclaré que ce sont plus de 500 cache-nez qui sont destinés aux dirigeants de clubs et aux joueurs.



Le président de la ligue fédérale de football de Sila a remercié la Fédération tchadienne de football pour ce geste louable.



Il a demandé aux joueurs de respecter les mesures barrières pour éviter la propagation de la Covid-19, ajoutant qu’il compte sur l’esprit de tous.



“Nous allons vaincre cette pandémie dans le pays et dans notre province avec les mesures barrières”, a-t-il dit.



À ce jour, la province de Sila compte un cas actif de Covid-19. Le patient est en soins dans un centre d’isolement de Goz Beida.