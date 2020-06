Tchad - Covid-19 : au village Mani, House of Africa sensibilise la population

L'organisation House of Africa s'est rendue jeudi au village Mani pour sensibiliser la population sur les risques sanitaires liés à la pandémie de Covid-19.



Les membres de l'organisation ont également distribué un don de kits de protection (masques, laves-mains, savons, lessive) à la population, en présence du Sultan de Mani.



Selon le président de l'association, Abdejalil Bachar Bong, la Covid-19 est une malade dangereuse et pour la stopper, il faut respecter les mesures barrières recommandées par le Gouvernement et l'OMS.



Au mois de mars, House of Africa a enregistré et diffusé une série de vidéos en langues locales afin de renforcer la sensibilisation de la population du Tchad profond. Une initiative qui a porté ses fruits sachant que certaines vidéos ont eu un écho particulièrement positif.