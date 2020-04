Tchad - Covid-19 : "ceux qui n'ont pas accès à la radio, la télé, il faut sensibiliser de près"

"Ceux qui n'ont pas accès à la radio, la télévision, il faut sensibiliser de près. Dans les réunions, nous avons exhorté les chefs traditionnels. Ils font du porte-à-porte", a déclaré hier le préfet de département de Ngourkosso, Béchir Tahir Mahamat, dans un entretien à Alwihda Info.



Selon lui, face à la pandémie du Covid-19, l'implication des chefs traditionnels est primordiale. "Au niveau du département, nous avons multiplié les rencontres. Tout contrevenant qui ne respecte pas les décisions gouvernementales sera puni. Les chefs traditionnels ne sont pas restés indifférents pour sensibiliser la population profonde", explique Béchir Tahir Mahamat.



Dans le département de Ngourkosso, au Logone Occidental, un comité de sensibilisation a été mis sur pied, impliquant les techniciens de l'OMS, l'Unicef et le médecin chef de district.



Les étudiants qui reviennent du Cameroun doivent se présenter au district de santé pour des analyses. "Nous avons enregistré la semaine plus de six étudiants. Le médecin chef de district a fait des analyses avant qu'on les libère", souligne le préfet de département de Ngourkosso.