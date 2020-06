Tchad - Covid-19 : dans les villages, "la majorité des gens ne connaissent pas les mesures"

L'association Al-Safa pour le développement et l’action humanitaire a déployé mercredi une caravane de sensibilisation contre la Covid-19, au canton Afrouk Oumdourman, dans la sous-préfecture de N'Djamena Fara, département de Haraze Al Biar, province de Hadjer Lamis.



Plus de 2000 masques ont été distribués aux couches vulnérables du village, afin de les appuyer dans la lutte contre la pandémie.



Le secrétaire général de l'association, Ousmane Abdraman, a indiqué que cette localité éloignée, située à une vingtaine de kilomètres de N'Djamena, a été choisi pour donner plus de portée aux actions de sensibilisation.



"À notre grande surprise, dans cette localité, la majorité des gens ne connaissent même pas les mesures barrières", a-t-il souligné.



Selon le président d'un groupement de jeunes de la localité, Oumar Mahamat Oumar, c'est la première fois que le village est ciblé par une opération de sensibilisation. Il a adressé ses remerciements aux organisateurs pour cette initiative qui est d'une importance capitale pour les habitants du village.



Le milieu associatif joue un rôle déterminant depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 au Tchad. Tous les jours, une multitude d'opérations de sensibilisation et de distribution de kits d'hygiène ou encore de masques sont initiées de manière bénévole sur l'ensemble du territoire.