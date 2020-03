Tchad - Covid-19 : de porte en porte, village en village, la Croix Rouge sensibilise

La Croix Rouge provinciale de la Tandjilé va en guerre contre le coronavirus en mettant en place quelques stratégies. Il s'agit entre autres de la distribution de chlore ou encore la sensibilisation sur les techniques de lavage des mains.



Des volontaires de la Croix Rouge vont de porte en porte, et de villages en villages de la Tandjilé pour sensibiliser la population de la province sur ces techniques.



D'après le représentant provincial de la Croix Rouge, Moussa Kebgue Waguia, cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, une maladie qui met en panique le monde entier en ce moment.



Ces initiatives visent à amener les gens à "prendre conscience et avoir le réflexe de laver les mains après tout contact avec d'autres personnes et objets", a-t-il précisé.



A ce jour, le Tchad compte sept cas de COVID-19.