Tchad / Covid-19 : déconfinement à Koutéré, comment se déroule la procédure très stricte ?

Après 14 jours de confinement à l'école de Koutéré, environ 183 ressortissants tchadiens de retour du Cameroun -essentiellement des étudiants- vont regagner leurs familles. Les autorités ont pris plusieurs précautions.



Le délégué sanitaire du Logone Oriental, Dr. Ali Soumaine, explique ce lundi à Alwihda Info la procédure très stricte et encadrée pour le processus de sortie de quatorzaine.



"Nous avons des listes. On va vous appeler, nous avons les numéros. Il y a quelqu'un qui vérifie si vraiment c'est votre numéro. Ils appelent. Après l'identification, vous passez au thermoflash pour la prise de température. On note sur la fiche", explique Dr. Ali Soumaine.



"Après cela, il y a un médecin qui vous consulte. Après la consultation, il signe, le délégué va contresigner. On garde les fiches. On va voir le gouverneur et il va signer", ajoute le délégué sanitaire du Logone Oriental.



​Des bus pour le transport



S'agissant du déplacement, deux bus ont été mobilisés. L'un des bus ferra la liaison jusqu'à Doba. "Tous ceux qui partent vers Sarh, vont descendre à Doba", souligne Dr. Ali Soumaine.



Le second bus aura pour destination la ville de Moundou. "Ceux qui vont à Moundou, N'Djamena, etc, il y a un autre bus qui va les déposer à Moundou. Le gouverneur et le délégué ont pris la disposition de les acheminer jusqu'à N'Djamena. Voila le dispositif, on est en plein dedans", précise Dr. Ali Soumaine.