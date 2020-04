Tchad - Covid-19 : des artistes mettent leurs talents au service de la prévention

L'artiste Dah-zia et le collectif Tandjilé Unie donnent de la voix contre le coronavirus. Ils ont décidé de sensibiliser la population avec des chansons, en vidéo, des spots et des affiches afin de prodiguer des conseils aux citoyens.



"Nous mettons nos talents au service de la prévention pour sensibiliser la population afin de contrer la contamination, on alerte en musique sur les bons gestes à adopter", explique Dandi Valery (Dah-Zia) qui entend mettre en mélodie les messages et mesures barrières prises par le gouvernement et l’OMS.



Les cibles sont entre autres les couches vulnérables tant urbaines que villageoises, des quartiers populaires de N'Djamena aux provinces du Mayo-kebbi Est, Ouest et la Tandjilé.



Les chansons et les messages à véhiculer sont en français et en arabe simplifiés et les langues banana dans son ensemble (Marba, Zimé, Besmé, Soumrai, Nandjéré, Mouroum, Goulai, Gabri, Mosseye …).



La campagne de sensibilisation se fera grâce à la diffusion à travers les médias, une caravane, mais aussi par la distribution et l'affichage de supports publicitaires en ville, dans les villages et ferriques des zones cibles.



Le collectif Tandjilé Unie a été créé en 2017. Il a pour but de sensibiliser la population sur les maux qui minent la société.



L'artiste Dah-zia estime ne pas pouvoir garder le silence face à la pandémie. Il lance un appel au Gouvernement et à ses partenaires pour accompagner cette campagne de sensibilisation qui se déroulera dès le début du mois de mai dans les provinces.