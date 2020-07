Tchad – Covid 19 : des centaines de masques offerts à la population de Bachom

Le village Bachom qui est un carrefour entre Massakory et Massaguet est exposé, estime Achta Adoum. Cette population vit au bord du goudron où tous les jours des passagers font des arrêts pour se rafraîchir. Raison pour laquelle son association a pensé venir sensibiliser cette population en lui remettant 500 cache-nez pour se protéger.



La présidente de l’association promet que cette action ne sera pas la dernière. La population de Bachom et les passagers ont remercié l'association des femmes pour la paix et la sensibilisation au Tchad pour son geste salutaire et ont exhorté les autres à emboîter le pas pour barrer la route à la Covid- 19.