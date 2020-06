Tchad - Covid-19 : des églises rouvrent à N'Djamena après trois mois de fermeture

Le Bishop Natoi-Allah Ringar a affirmé que "pendant quelques mois, les enfants de Dieu n'étaient pas ensemble pour louer le seigneur d'un commun accord. Mais toute chose concours au bien de ceux qui aiment le seigneur. Nous avons expérimenté pendant cette période la présence puissante de Dieu."



Selon lui, "les chrétiens tchadiens ont agi comme Corneille dans les actes des apôtres à la neuvième heure, et voici un homme vêtue d'un habit éclatant de présenta devant moi et dit corneille ta prière à été exaucée et Dieu s'est souvenue de tes aumônes."