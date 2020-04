Tchad / Covid-19 : "des gestes simples mais indispensables pour sauver"

A Bongor, chef-lieu du Mayo-Kebbi Est, des jeunes réunis en association ont décidé de se joindre aux autorités départementales et provinciales pour faire face à la pandémie du COVID-19. Ils ont annoncé cette semaine le lancement d'une opération de sensibilisation et de conscientisation sur les mesures prises.



"Nous irons dans les ménages, rencontrer les fidèles religieux, les tenanciers de bars et autres coins qui regroupent bon nombre de personnes, pour que ces derniers appliquent à la lettre les gestes et les mesures simples mais indispensables pour sauver la vie humaine", a déclaré le président de l'association des jeunes acteurs du développement du Mayo-Kebbi Est, Hinamari Pascal.



Selon Hinamari Pascal, "la lutte doit être commune et tout le monde doit observer les règles d'hygiène, de manière stricte, notamment le lavage des mains au savon, éviter les déplacements, éviter de se serrer les mains et de se regrouper à plus de 50 personnes."



"Cette maladie utilise la chair humaine et les objets infectés pour se propager. Pour briser cette chaine de propagation, I'hygiène individuelle et collective doivent s'enraciner dans nos habitudes quotidiennes", a-t-il dit.



Hinamari Pascal a invité les associations sœurs et les groupements à communiquer, sensibiliser et conscientiser les différentes couches socio-professionnelles sur les différentes mesures.



Son association plaide également auprès des autorités sanitaires et organisations pour un renforcement du dispositif sanitaire déjà en place afin d'éviter toute propagation de la pandémie.



Elle appelle la population rurale à prendre conscience du danger. "Le coronavirus n'est pas comme les autres maladies, c'est une maladie dangereuse qui n'a pas de traitement ni de calmant", met en garde Hinamari Pascal qui lance un appel aux chefs de cantons et de villages afin de s'approprier les mesures protectrices en les vulgarisant quotidiennement à chaque population de leurs zones respectives.