Tchad - Covid-19 : des horaires réduits pour les banques

L'association professionnelle des établissements de crédit du Tchad a annoncé jeudi de nouveaux horaires de travail dans les banques pour les services à la clientèle.



Ces horaires sont préconisés en raison des dernières mesures prises par les autorités dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus.



- de lundi à jeudi : de 8h00 à 14h00 ;

- le vendredi : de 8h00 à 12h00 ;

- le samedi : de 9h00 à 12h00.



Le personnel ainsi que la direction de chaque établissement sont conviés à prendre toutes dispositions pour qu'en tout état de cause, tous les bureaux soient évacués et fermés au plus tard à 18h00, précise Bichara Brahim Kossi, président de l'APEC.