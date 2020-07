Tchad - Covid-19 : des jeunes d'Ardep Djoumal offrent des cache-nez et kits d'hygiène à N'Djamena

Des dispositifs de lavage des mains et des cache-nez ont été distribués samedi, notamment dans des établissements, par l'Amicale d'entraide des jeunes d'Ardeb Djoumal, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.



Au total, 10 kits d'hygiène et 1000 cache-nez ont été remis.



Le coup d'envoi de la distribution a été donné au lycée Félix Éboué, en présence du proviseur de l'établissement.



"Nous avons en charge la jeunesse et cet appui est venu au moment opportun pour nous soulager un peu dans la lutte, au sein du plus grand lycée de la ville de N'Djamena", a-t-il dit.



La distribution s'est étendue aux églises et mosquées du quartier Ardeb-djoumal.



Le président de l'Amicale d'entraide des jeunes d'Ardeb-djoumal, Noubadoumbaye Hervé, a indiqué avoir emboité le pas pour appuyer les efforts de lutte contre la pandémie.



Le Pasteur de l'Église Beree International a adressé ses remerciements pour ce don qui représente un grand geste auprès de Dieu.



Au dispensaire du quartier Ardep Djoumal, la responsable du centre de santé a évoqué l'absence des femmes pour les accouchements. Elle a appelé les femmes à respecter le suivi de l'accouchement et la vaccination.