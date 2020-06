Tchad - Covid-19 : des kits d'hygiène offerts à la province du Hadjer Lamis

Le gouverneur de la province de Hadjer Lamis, Dr. Haoua Outman Djamé, a réceptionné mardi des kits de protection offerts par le projet PARSAT/RePER. La cérémonie de remise des kits a eu lieu dans les locaux de la mairie de Massakory.



Au total, 100 dispositifs de lavage de mains, 3000 masques de protection et 50 cartons de savons à linge ont été remis.



Le maire de la ville de Massakory, Korom Mahamat Kosso, a salué le geste du projet PARSAT/RePER.



Selon le chef d'antenne du PARSAT/RePER Hadjer Lamis, Ali Gamané Kaffine, l'objectif global du projet est d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et les revenus des ménages ruraux dans les zones du projet.



Il a ajouté que ce geste est une participation de la part du Fonds international du développement agricole (FIDA) à la lutte contre la COVID-19.



Dans son mot de circonstance, le gouverneur de la province de Hadjer Lamis, Dr Haoua Outman Djamé, a exprimé sa reconnaissance pour.ce don. Elle a promis une distribution équitable dans les départements de sa province.