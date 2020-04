Tchad - Covid-19 : des kits d'hygiène offerts par le MPS à Moundou

Le conseil communal du MPS de Moundou a offert dimanche matin des kits de lavage des mains pour faire face à la pandémie de Covid-19.



Le camp de l'armée, de la Gendarmerie nationale, celui de la Garde nomade et les quatre stations radios de Moundou ont été dotés de kits.



"L'heure n'est pas aux discours et paroles. Le coronavirus est une pandémie. Dans la ville de Moundou, le MPS a pensé aux journalistes car ils sortent jour et nuit pour rechercher l'information et mobiliser la population", a déclaré le secrétaire exécutif du MPS de la ville de Moundou, Moustapha Mahamat.



"Les militaires, le GNNT et la police pensent à notre sécurité. Nuit et jour, ils ne dorment pas à cause de nous. Donc on leur donne pour qu'ils se protègent aussi", a ajouté Moustapha Mahamat.



L'opération de distribution va se poursuivre dans d'autres institutions et lieux publics.