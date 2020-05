Tchad - Covid-19 : des opérateurs économiques proposent un plan de relance

Ce plan qui tient compte de plusieurs risques potentiels auxquels les entreprises et sociétés sont exposées est en corrélation avec le plan de contingence du gouvernement tchadien. Il évaluera les pertes économiques des opérateurs économiques pendant la période de crise, les pires scénarios et déterminera les mesures d'assistance possible.



L'AJOPE-TCHAD compte sur le Gouvernement du Tchad et ses partenaires afin de se mobiliser pour la cause des plus démunies en cette période.