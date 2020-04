Tchad - Covid-19 : des opérations de sensibilisation initiées par les jeunes à Abéché

Cinq associations ont lancé lundi à Abéché une vaste campagne de sensibilisation pour lutter contre la pandémie du COVID-19. Le lancement a eu lieu en présence du maire 3ème adjointe de la ville, Daoud Doungous Taguilo.



Le responsable communal a salué le geste humanitaire et volontaire des associations. Il a rappelé l'importance de se protéger avant de faire passer le message aux autres.



L'opération de sensibilisation va se dérouler dans différents lieux d'Abéché pendant une semaine.



"Sil y a un malheur, il faut que tout le monde se lève comme un seul homme, et ensemble nous allons aller en guerre contre ce malheur", a indiqué le maire 3ème adjoint d'Abéché Daoud Doungous Taguilo.



Il a demandé à tous ceux qui participent à cette opération de ne pas se mettre en danger en respectant préalablement les consignes sanitaires et mesures barrières.



"Avec les autorités, les démarches ont été faites et maintenant on se lance dans la ville pour sensibiliser la population", a souligné un responsable associatif.



La mairie appuie cette opération en mettant à disposition un véhicule, des tee-shirts, des savons et sceaux pour les démonstrations.