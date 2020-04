Tchad - Covid-19 : "des parents cachent leurs enfants revenus du Cameroun"

Une mission de la sous-commission mixte de lutte contre le Covid-19 dans le Mayo Dallah s'est rendu ce vendredi dans la sous-préfecture de Lamé. L'objectif est d'exhorter les autorités administratives civiles, traditionnelles et militaires de la zone à relayer les mesures et les messages de lutte contre le coronavirus.



Le secrétaire général du Mayo Dallah, président de la sous-commission, a mis l'accent sur les contrôles à la frontière de Lamé qui favorise l'entrée des étudiants tchadiens en provenance du Cameroun.



Il a également demandé aux responsables présents de faire respecter le couvre-feu instauré dans le Mayo Kebbi Ouest. Les autres membres de la mission ont attiré l'attention de l'assistance sur la communication et l'interprétation des décisions des autorités du pays.



Pendant les échanges, Il a été relevé que plusieurs personnes entrent frauduleusement au Tchad via Lamé, due à la porosité de la frontière, le manque des matériels de travail, et le lieu de mise en quarantaine des étudiants et personnes interceptées. Il a été déploré le comportement des parents qui cachent leurs enfants revenus du Cameroun.