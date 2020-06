Tchad - Covid-19 : des religieux sollicitent une subvention financière du gouvernement

L'Église Foursquare de Kabalaye a également lancé la distribution de dons (cache-nez, riz, savon, etc) aux veuves, orphelins et étrangers "afin que Dieu bénisse le Tchad."



Par ailleurs, il a fait des invocations afin que le pardon soit accordé aux forces de l'ordre qui ont "tapé" sur des pasteurs et autres citoyens.



L'Alliance Evangélique des Eglises de la Pentecôte du Tchad a lancé depuis le 1er juin 2020, une période de jeune et de prière d'un mois, jusqu'au 30 juin prochain.