Tchad - Covid-19 : des solutions hydro-alcooliques fabriquées face à la demande

Des solutions Hydro-alcooliques fabriquées au Tchad, c'est l'oeuvre du docteur Jacques Brice Oksom et de son équipe pour répondre à la demande face à la pandémie du coronavirus.



"Vous nous l'avez demandé, nous venons de le rendre disponible", déclare Dr. Jacques Brice Oksom qui assure que "tout le monde" pourra en avoir mais "dans la discipline totale."



Le prix est raisonnable et varie de 1500 à 8000 Francs CFA, bien plus bas que ceux vendus à des prix exorbitants ces derniers jours à N'Djamena. Une hausse de prix d'ailleurs dénoncée ce vendredi par l'OMS et le ministère de la Santé publique.



Le lavage des mains par friction avec des lotions Hydro-alcooliques ou du savon pendant 30 secondes est recommandé pour réduire les risques d'infections. D'autres solutions alternatives sont actuellement proposées un peu partout au Tchad face au manque de lotions Hydro-alcooliques : la désinfection des mains à l'eau de javel.



Les solutions seront disponibles dès lundi, afin de respecter le délai imposé par l'OMS. Pour éviter tout attroupement, les commandes sont exclusivement téléphoniques et le retrait se fait sur rendez-vous. Contact : Houroundou Desire : 66 13 96 52 / 95 78 48 68.



Bientôt des gels ?



En plus des solutions Hydro-alcooliques, des gels Hydro-alcooliques pourraient bientôt être proposés au terme d'expérimentations en cours.



"Nous avons compris qu'il nous faut des choses simples dans ce pays que de dépendre de l'extérieur", assure Dr. Jacques Brice Oksom.