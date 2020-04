TCHAD Tchad - Covid-19 : eau, électricité, "tout est prêt pour l'application effective"

Par Mahamat Abdramane Ali Kitire - 15 Avril 2020





Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a tenu mercredi une séance de travail pour la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement (eau, électricité) annoncées hier par le chef de l'Etat.



Les ministres en charge de l'eau et de l'énergie, les responsables de la Société tchadienne des eaux (STE) et de la Société nationale d'électricité (SNE), ainsi que le maire de la ville de N'Djamena ont pris part à la rencontre.



Tout est prêt pour l'application effective de l'annonce du Président de la République, a assuré le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Mahamat Ibrahim Djamaladine.



Le ministre du Pétrole et de l'Energie, Mahamat Hamid Koua, a indiqué que les annonces du chef de l'Etat sont salutaires. Selon lui, elles doivent automatiquement entrer en vigueur.



Le directeur général de la SNE Abdoulaye Gamada, a souligné que ceux qui ont des compteurs électroniques sont déjà enregistrés sur une base de données, ce qui permettra de passer leur facturation en gratuité pour la tranche sociale. S'agissant des abonnés en pré-paiement, leur tranche sociale sera également gratuite pendant trois mois, sans encaissement des crédits.



"Toutes les dispositions sont déjà prises", a-t-il dit.



Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane, a précisé que des orientations fermes seront données aux différentes communes pour la levée de certaines taxes communales, afin de soutenir les commerçants et les opérateurs économiques dans le cadre de l'application des instructions du chef de l'État.



Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a précisé que les directeurs généraux du ministère ont reçu des instructions pour l'applicabilité des orientations du chef de l'Etat.



Les services des douanes vont également mettre en place un mode opératoire spécifique pour l'application des instructions du président de la République, sachant que le transport aérien est particulièrement impacté pour les importations.



Le président de la République Idriss Déby a annoncé mardi, dans un message adressé à la nation, la prise en charge par l’Etat des factures d’électricité de la Société Nationale d’Electricité pour les usages domestiques de la tranche sociale pendant trois mois, y compris les abonnés en prépaiement.



Il a également annoncé la prise en charge par l’Etat de toutes les consommations d’eau facturées par la Société Tchadienne des Eaux ou les Comités de Gestion aux ménages sur toute l’entendue du territoire pendant six mois, à compter du 1er avril 2020, y compris aux bornes fontaines publiques.



Quelle tranche sociale ?



S'agissant de l'électricité, la tranche sociale est plafonnée à 12.750 Fcfa (150 KWh), tandis que pour l'eau, la gratuité est totale pendant six mois.





