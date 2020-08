Tchad - Covid-19 : en 3 mois, des jeunes ont sensibilisé 105.300 ménages et distribué 46.800 masques

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, le Comité des Jeunes anti-Covid-19 (CJAC) a organisé samedi, au Centre culturel Al-Mouna, une cérémonie de remise d'attestations de reconnaissance à plus de 300 jeunes volontaires.



Ils ont mené des actions salvatrices contre la Covid-19 et en sont distingués. Ces personnes sont issus de différentes associations des jeunes du pays.



Le coordonnateur national du CJAC, Kemba Alain Didha, a déclaré qu'ils ont pour missions principales de sensibiliser à la mise en œuvre des mesures barrières dans les familles et au niveau des commerces de quartier, sensibiliser sur le recours aux centres spécialisés et l'appui à la détection des cas.



Leur objectif est également de surveiller et dénoncer aux autorités en cas du non respect des mesures barrières, d'appuyer les personnes vulnérables notamment en masques et en aliments, mais aussi conseiller, orienter et appuyer les autorités et organisations de la société civile.



"Aujourd'hui, après trois mois d'intenses activités, vous pouvez être fier de vous. Fier d'avoir sauvé des vies et encore fier d'avoir sauvé notre pays de la catastrophe sanitaire. À travers vous, plus de 105.300 ménages ont été touchés par le message de sensibilisation et 46 800 cache-nez ont été distribués aux personnes nécessiteuses", a dit Kemba Alain Didha.



Des denrées alimentaires et kits d'hygiène ont également été distribués par la CJAC.



Le coordonnateur national a indiqué que les ressources mobilisées par la CJAC auprès de personnes et institutions s'élèvent à environ 6 millions de FCFA. Elles ont permis à la coordination nationale d'exécuter son plan d'action et de doter 117 jeunes membres du CJAC et des personnes vulnérables.



Le représentant du ministre de la Jeunesse, le directeur général à la Jeunesse Djoudandi Taïtouin a remercié le CJAC pour le travail abattu durant les trois mois passés. Il s'est félicité de l'esprit de volontariat et de patriotisme.