Tchad - Covid-19 : entrée frauduleuse de personnes à Goz Beida, 6 agents renvoyés

Le gouverneur de la province de Sila, le général Abdraman Ali Mahamat, a effectué jeudi une descente inopinée dans différents barrières de sécurité de la ville de Goz Beida.Au cours de son déplacement, un camion de marchandises transportant une vingtaine de passagers a été intercepté à l'entrée du chef-lieu de la province de Sila. Le camion est en provenance d'Abéché.Six éléments des forces de sécurité en poste à une barrière ont été relevés de leurs fonctions par le gouverneur. Il leur est reproché d'avoir violé l'interdiction des entrées et sorties des chefs-lieux des provinces.Dans ses propos, le gouverneur a insisté sur le respect des mesures barrières.La province de Sila a enregistré cette semaine son premier cas de Covid-19. Le patient est sous traitement dans un centre d'isolement de Goz Beida.Le ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abali Salah, a signé jeudi un arrêté portant prorogation jusqu'à nouvel ordre des mesures édictées par le Gouvernement, interdisant les entrées et sorties en République du Tchad.Pour les provinces, les barrières d'entrées et des sorties des provinces sont fixées par les Gouverneurs et les Commissions provinciales de sécurité dans un rayon de 25 km du chef-lieu.