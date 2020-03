Tchad : Covid-19 et droit du travail, un guide explicatif présenté

La législation tchadienne contient des dispositions susceptibles de contribuer à la gestion des situations de crise exceptionnelles et passagères, dans le but de pérenniser l'activité économique et de sauvegarder des emplois.



L'association des lauréats tchadiens et amis du Maroc (ALTAM) a présenté mercredi à N'Djamena, son guide explicatif pour répondre aux éventuelles questions que se poseraient les citoyens dans le contexte du travail, face à la pandémie du COVID-19.