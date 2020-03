Tchad - Covid-19 : établissements fermés, un impact préoccupant pour le secteur éducatif

La décision de fermeture des établissements scolaires publics et privés par le ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique, ainsi que celui de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a été observée à la lettre dans le département de la Tandjilé Ouest, de même que sur l'ensemble du territoire tchadien.



Depuis le 19 mars 2020, les deux départements ministériels ont annoncé dans un communiqué conjoint la fermeture des établissements sur l'ensemble du territoire national.



Les activités scolaires et académiques ont donc cessées jusqu'à nouvel ordre. Le département de la Tandjilé Ouest compte 23 lycées et 81 collèges d'enseignement. Au total, ce sont 7418 et 1709 collégiens qui ne peuvent plus se rendre à l'école dans le département.



Le lycée littéraire de Kélo n'a pas dérogé à cette décision gouvernementale. La direction attend le nouveau mot d'ordre pour une éventuelle reprise, explique le proviseur Mahamat Kodo Ballah.



Cette situation préoccupe le Gouvernement eu égard aux effets que cela peut avoir sur le secteur éducatif.



"Nous mesurons pleinement les effets d’une plus ou moins longue période d’inactivité sur le calendrier scolaire et la consolidation des apprentissages", a déclaré la semaine dernière le chef de l'Etat Idriss Déby, lors de son discours adressé à la Nation.



Cependant, les alternatives sont très minces sachant que le manque d'électricité et la fracture numérique pèsent sur d'éventuels cours à distance.



Alors que des mesures conduisant vers un confinement partiel ou total ne sont pas exclues, les ministères concernés ont en parallèle été instruits afin de "réfléchir et de proposer un scénario réaliste et adapté pour permettre aux enfants d’achever leur année académique dans de bonnes conditions lorsque la situation sera rétablie."



A ce jour, le Tchad compte sept cas de COVID-19.