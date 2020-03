Tchad - Covid-19 : évaluation de la campagne de sensibilisation et prévention à Am-Timan

Une rencontre de communication relative à la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde depuis quelques mois, a eu lieu ce vendredi 27 mars à la salle de réunion du gouvernorat. Elle est présidée par le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, en présence des chefs de services civils et militaires, ainsi que les partenaires au développement.



Face à la pandémie de coronavirus qui continue de faire sa progression rapide à travers la planète, la province du Salamat a lancé officiellement le lundi 24 mars, sa campagne de sensibilisation et de prévention contre le Covid-19. Et c'est grâce aux activités menées par le Comité de la Croix rouge du Salamat.



Ce vendredi 27 mars, les autorités locales et les partenaires se sont réunis pour faire l'évaluation de l'état d'avancement de la sensibilisation et de prévention. Selon le médecin chef de district, Dr. Mamaïta Ridibar, les coronavirus sont une grande famille des virus qui provoquent des maladies allant d'un simple rhume à des pathologies plus sévères et même mortelles.



Pour éviter la propagation de la maladie, Mamaïta Ridibar recommande à la population d'appliquer à la lettre les mesures préventives décidées par le Gouvernement.



Pour sa part, le président de la Croix rouge du Salamat, Djido Ali Abatcha, informe qu'ils sont toujours sur le terrain pour sensibiliser la population mais ils sont limités par les maigres moyens dont ils disposent.



Le Secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara a remercié la Croix rouge pour le travail jusque là abattu. Par la même occasion, il exhorte les humanitaires présents dans la province, à s'impliquer dans la lutte contre cette pandémie de coronavirus.



Au sortir de la rencontre, le Préfet du département de Bahr-Azoum, Mahamat Nour Ali Saboune a effectué une visite dans les mosquées pour s'enquérir de l'effectivité de l'application des mesures prises par le Gouvernement.