Tchad - Covid-19 : exposées aux risques, les commerçantes sensibilisées à Abéché

La direction de la maison de la culture Alhadj Ahmed Pecos d'Abéché poursuit sa campagne de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus.



L'équipe de la direction de la maison de la culture s'est rendue mardi au marché de Taradona, dans le deuxième arrondissement de la ville d'Abéché.



Le directeur Abdoulaye Brahim Zouni explique que le choix de ce marché de légumes n'est pas au hasard. Pour lui, les femmes commerçantes sont les plus exposées à cette pandémie pour la simple raison qu'elles sont en contact avec tout le monde.



Il demande aux vendeurs de denrées alimentaires de respecter les règles prises par les autorités pour barrer la route à la maladie.



Abdoulaye Brahim Zouni de renchérir que "seule la prise de conscience et l'unité nationale peuvent nous aider à vaincre le Coronavirus."



À l'occasion de l'opération de sensibilisation, la troupe théâtrale Arc-en-ciel et l'aigle du Ouaddai ont présenté un sketch sur les mesures barrières édictées par le ministère de la Santé publique.



La direction a procédé à la distribution des masques réutilisables et lavables gratuitement à la population. Elle promet d'accentuer cette campagne de sensibilisation qui est un devoir pour tout citoyen tchadien.